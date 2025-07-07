Педагог из Химок стала финалисткой Всероссийского профессионального конкурса

Преподаватель из Химок представит Подмосковье на Всероссийском профессиональном конкурсе «Первый учитель». Педагог успешно прошла заочный этап и примет участие в финале конкурса, сообщает пресс-служба администрации округа.

Любовь Потапова — учитель начальных классов в школе № 29. За три года работы в Химках она успела стать примером и наставником для молодых учителей. Любовь охотно делится знаниями, проводит лекции по педагогике и психологии.

Учитель активно участвует в профессиональных конкурсах, совершенствуя свое педагогическое мастерство. В этом году Любовь успела стать победителем Всероссийского конкурса «Знание. Лектор». Она также стала участником регионального этапа конкурса «Учитель года Подмосковья-2024».

30 финалистов конкурса «Первый учитель» ждут итоговые испытания на очных площадках. В первом туре педагоги представят открытый урок и урок для родителей. Во втором туре участники проведут учебно-методическое занятие, продемонстрируют способности применять эффективные стратегии взаимодействия и обсудят ситуационные задачи, связанные с их профессиональной деятельностью.

Организатором состязания выступает Минпросвещения России, оператором — центр просветительских инициатив министерства просвещения РФ. Имена победителей будут объявлены 3 октября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе действует разная поддержка учителей. Есть гранты за достижения, различные выплаты.

«Учитель не платит за аренду (жилья — ред.) в наших муниципалитетах, у нас уже порядка 10 лет действует специальная программа социальной ипотеки», — добавил Воробьев.