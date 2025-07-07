В Солнечногорске прошел первый круг чемпионата по футболу

На стадионе «Металлург» в Солнечногорске провели 11-й тур Чемпионата Московской области по футболу среди мужских команд. На поле встретились команды футбольного клуба «Солнечногорск» и СШОР из городского округа Богородский. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Этот матч стал завершающим перед перерывом на второй круг чемпионата. Первый круг продемонстрировал профессионализм солнечногорской команды, обеспечив ей место в тройке лидеров.

«Передышка в чемпионате даст ребятам возможность перевести дух и провести качественную подготовку к оставшейся части сезона, чтобы вернуться на поле с новыми силами и решимостью. Верим в команду! Вперед, Солнечногорск!» — сказал первый заместитель главы г. о. Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Следующий домашний матч ФК «Солнечногорск» состоится 16 августа в рамках 12-го тура против команды академии Аленичева из городского округа Мытищи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.