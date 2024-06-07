Погибший на СВО генерал Цоков назван сообщником задержанного генерал-майора Попова

Следователи считает, что экс-командующий 58-й общевойсковой армией генерал-майор Иван Попов, которого обвиняют в мошенничестве, действовал в организованной группе с погибшим в ходе спецоперации генерал-лейтенантом Олегом Цоковым. Об этом сообщает «Интерфакс» .

«Совершил хищение <…> с использованием служебного положения организованной группой совместно с Цоковым и Моисеевым», — отмечается в материалах уголовного дела.

При этом сам Попов не признает вменяемую ему вину. Из пояснений следователя, которые он привел в суде, следует, что военный дал показания, изобличающие иных участников данного уголовного дела.

Генерал-майора Ивана Попова арестовали 17 мая. Он обвиняется в продаже свыше 1,7 тыс. тонн металла, которые нужны были для строительства оборонительных укреплений. Общая сумма ущерба составила более 130 млн рублей. Ему предъявили обвинение по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».

Экс-подчиненные Попова отметили, что не верят в преступление командующего. Они считают, что преследование генерал-майора не приносит ВС РФ ничего хорошего.