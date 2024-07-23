Российская байкерша-блогер Татьяна Озолина погибла в ДТП у турецкого Миласа. В соцсетях девушка известна как МотоТаня: на ее аккаунте в TikTok числилось около 5 млн подписчиков, в YouTube — 2 млн. Зампред думского комитета по защите семьи Виталий Милонов, мотоциклист со стажем, рассказал, кем была девушка для мотосообщества, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

На мосту Сарычай на трассе Милас — Секе Озолина столкнулась с турецким мотоблогером. В результате аварии мужчина получил тяжелые травмы, а МотоТаня погибла на месте происшествия. Другой мотоциклист из их группы не получил повреждений.

«МотоТаня произвела некий переворот, потому что она дала людям возможность пересмотреть мотоциклистов, этих вечно „кожаных“, с черепами, суровых волосатых мужиков, которые ходят в мотокуртках и зимой, и летом. Она придала более человечный вид мотосообществу и действительно своими короткими юмористичными роликами очень очеловечила мотоциклистов», — поделился Милонов.

Депутат рассказал, что не был лично знаком с Татьяной Озолиной, однако они пересекались. По его мнению, она стала значимой фигурой в распространении мотокультуры в России.

Также Милонов подчеркнул, что девушка всегда вела себя грамотно, не позволяя себе излишнего хулиганства на дорогах. Благодаря этому молодежь, особенно те ее представители, которые вдохновлялись блогером, избегали ошибок и неправильных поступков. МотоТаня всегда демонстрировала корректное поведение и никогда не забывала надевать свой шлем, указал законодатель.

«Действительно очень жалко, что МотоТаня погибла, это был абсолютно позитивный человек», — заключил Милонов.