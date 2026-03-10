Погиб ветеран таможенной службы: живодеры массово травят собак в Кызыле

При этом погибшие животные выглядели довольно упитанными, поэтому причиной гибели вряд ли стал голод.

Недавно в соцсетях распространялись фото и видео из местных дворов, на которых собаки медленно погибали после конвульсий.

Как сообщает группа «„Хатико“ защита животных г. Кызыл» в соцсети «Вконтакте», жертвой живодеров стал пес по кличке Азор, который являлся ветераном таможенной службы. Собака умерла на глазах у хозяев, забравших Азора на попечение после долгих лет службы в таможне.

В сообществе отметили, что Азора выгуливали на поводке. Собака была здорова, привита и не агрессивна. Владельцы животного обратились в полицию.

