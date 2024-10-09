Поездки на такси в РФ к концу года могут подорожать на 30%

Общественный совет по развитию такси ожидает, что к концу года поездки подорожают еще на 30%, сообщает « Коммерсант ».

Руководитель Центра компетенций Международного евразийского форума такси Станислав Швагерус считает, что эта оценка преувеличена.

За прошедший квартал среднее число заказов в городе достигло1,72 млн и в перспективе будет только расти. По словам эксперта, если цены на поездки увеличатся, то пассажиры будут отказываться от такси. «Но и слишком дешево тоже никогда уже не будет», — отметил он.

За три месяца средний чек на поездку в такси в РФ вырос на 10%.

Ранее в Московской области 12 сентября было принято постановление правительства о прохождении аттестации водителями такси. Водители, работающие на территории области, по желанию могут пройти аттестацию на знание правил работы в такси и объектов инфраструктуры.