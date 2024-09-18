В Подмосковье водители такси могут пройти аттестацию на знание правил в работе

В Московской области 12 сентября было принято постановление правительства о прохождении аттестации водителями такси. Водители, работающие на территории области, по желанию могут пройти аттестацию на знание правил работы в такси и объектов инфраструктуры, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Бесплатное обучение и тестирование по желанию доступно по 1 марта 2025 года, а с 1 марта аттестация для водителей такси станет уже обязательной. Водители, не прошедшие обязательное тестирование, будут отключены от заказов», — добавили в ведомстве.

Чтобы пройти тестирование необходимо пройти обучение на специальной платформе, зайти в личный кабинет системы КИС «АРТ» — ссылка на тест будет активна, если профиль полностью заполнен. Если ссылка не активна, следует внести в профиль недостающие сведения. Чтобы успешно пройти тест нужно правильно ответить на 8 из 10 вопросов за 20 минут.

В тестирование входят вопросы на знание правил перевозки пассажиров и багажа в такси, расположения значимых объектов культурного наследия, медицинских, образовательных, спортивных и других организаций, а также порядок действий в чрезвычайных ситуациях.

Если не удалось успешно пойти тестирование, то можно его пересдать неограниченное количество раз. Вторая попытка возможна также онлайн не ранее чем через 24 часа. Все последующие попытки можно пройти только очно в любом из четырех аттестационных центрах в Подольске, Ивантеевке, Коломне и Солнечногорске. Третья попытка сдачи теста возможна не ранее чем через 3 дня, четвертая — не ранее чем через 14 дней, а следующие попытки — не ранее чем через 60 дней.

«После успешного прохождения тестирования в реестре аттестованных лиц появится отметка о пройденной аттестации — срок ее действия составит 2 года», — отметили в ведомстве.

Аттестация проводится в целях повышения безопасности и комфорта перевозок, а также проверки уровня знаний и подтверждения квалификации водителя такси. А для пассажиров это является гарантом того, что за рулем находится профессионал, который не только хорошо ориентируется на местности, но и знает порядок действий в чрезвычайных ситуациях.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в Подмосковье оцифровали проверочную деятельность и дали возможность для самообследования в сфере такси и других отраслях.

Глава региона также отмечал, что в регионе есть проактивная услуга — выдача цифрового дубликата разрешения на работу такси.