Поезд Деда Мороза приехал в Москву и пробудет здесь двое суток

Поезд Деда Мороза приехал в Москву и ждет гостей. Он пробудет в российской столице двое суток, сообщает корреспондент РИА Новости .

Поезд приехал на Киевский вокзал в Москве. Анимационная программа рядом с ним будет проходить 2 и 3 января с 10:00.

Сегодня Дедушка Мороз выйдет в 15:10, 17:50 и 20:40. 3 января жители столицы увидят его в 10:00, 15:10 и 18:40.

С открытия и до уведомления о завершении работы функционируют вагоны свободного посещения, вагон №12 (сувенирная лавка и фотокупе), вагоны-рестораны №13 и №14, где готовят блюда северной кухни. Также гостей будут ждать в вагоне Снежной Королевы №5.

Поезд Деда Мороза начал ездить по городам РФ 19 ноября. Путь начался во Владивостоке. Волшебный поезд остановится с праздничной программой в 70 городах России. На родину в Великий Устюг Дед мороз вернется 11 января.

