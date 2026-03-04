Поедут в Ленобласть? Будет ли эффективен запрет продажи бензина юным петербуржцам

Запрет на продажу бензина несовершеннолетним в Санкт-Петербурге будет сложно полноценно контролировать и реализовывать на практике, сообщил РИАМО зампред Совета молодых ученых Финансового университета при правительстве РФ Исмаил Исмаилов.

Ранее власти Северной столицы ввели запрет на продажу бензина несовершеннолетним. Он будет действовать с 9 марта по 31 декабря 2026 года в рамках усиления мер общественной безопасности.

«В полной мере обеспечить выполнение запрета будет сложно, так как на некоторых заправках невозможно полностью контролировать процесс оплаты бензина на кассе и непосредственно отпуска продукта», — сказал Исмаилов.

Он добавил, что в целом оценить перспективы такого регионального запрета сложно.

«Например, в соседней Ленинградской области запрета нет, потому возможности приобрести бензин несовершеннолетними на законных основаниях сохраняются. Настоящая эффективность этих мер возможна только при общефедеральном запрете, тем более что проблема носит явно не региональный характер», — отметил Исмаилов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.