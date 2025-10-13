Подведеы итоги 8-й стратегической сессии «Единая модель продвижения музеев»

10 октября в Истре завершилась восьмая стратегическая сессия «Единая модель продвижения музеев», организованная Государственным музейно-выставочным центром «РОСИЗО» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Модераторами проекта выступили директор ГМИИ им. А. С. Пушкина Ольга Галактионова и генеральный директор РОСИЗО Иван Лыкошин, передает пресс-служба организаторов.

В течение двух дней эксперты, руководители и сотрудники музеев из разных регионов России, а также ближнего зарубежья обсуждали актуальные для музейной отрасли темы.

За годы работы стратегическая сессия «Единая модель продвижения музеев» стала неотъемлемой частью музейной жизни. Зарекомендовав себя как важная и эффективная площадка для профессионального общения, она подтвердила свою востребованность и особую ценность для музейного сообщества. «Единая модель» дает возможность специалистам обмениваться опытом, вырабатывать новые подходы и решать актуальные задачи музейной сферы. Музейщики знакомятся с последними тенденциями музейно-выставочного дела, новыми технологиями, свежими идеями и современными разработками. В ходе профессиональных дискуссий они могутсформулировать важные вопросы, обсудить насущные проблемы, договориться о сотрудничестве в рамках междисциплинарного и межмузейного взаимодействия.

«Второй день стратегической сессии мы начнем с очень важной темы — культурного диалога и сотрудничества со странами СНГ. Звучит все это очень возвышенно и здорово, но, как и в любой возвышенной теме, в ней всегда есть практический аспект и масса нюансов, о которых мы с вами сегодня поговорим», — считает генеральный директор ФГБУК ГМВЦ «РОСИЗО» Иван Лыкошин.

Восьмая сессия объединила почти 200 руководителей и сотрудников музеев изо всех российских регионов от Владивостока до Калининграда. Традиционно в работе сессии приняли участие коллеги из Республики Беларусь.

Тематической доминантой заключительного дня мероприятия стало международное сотрудничество.

Искусствовед ФГБУК ГМВЦ «РОСИЗО» Любовь Подлеснова рассказала о выставочных проектах с участием фондов стран СНГ.

«В музейных фондах стран СНГ находится огромное количество произведений российского искусства, причем очень высокого качества. Без изучения предметов этих фондов представление о тех или иных аспектах отечественного искусствознания практически невозможно», — поделилась она.

Опытом создания международных выставок с участниками сессии также поделилась Генеральный директор ГБУК МО «Государственный историко-художественный музей „Новый Иерусалим“» Анна Антипенко.

Выставочный проект «Свет между мирами» мы открыли в мае совместно с Государственным музеем искусств Республики Каракалпакстан им. И. В. Савицкого в Нукусе, Узбекистан. В экспозиции представлен советский, узбекский и русский модернизм 1920–1930-х годов из коллекций нашего музея и музея в Нукусе. Россию и Узбекистан связывают общие страницы истории».

За время работы восьмой стратегической сессии «Единая модель продвижения музеев» выступили 15 спикеров.

В ходе мероприятия участники обменялись опытом и практическими кейсами, что позволит в дальнейшем внедрить позитивные изменения и новые форматы в музеях по всей России. Организация стратегических сессий «Единая модель продвижения российских музеев» обеспечивает возможность обратной связи, позволяющей проследить реализацию идей, возникших в ходе работы сессии.

Планируется, что девятая стратегическая сессия «Единая модель продвижения музеев» традиционно пройдет в Истре 2–3 апреля 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.