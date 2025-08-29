Подведены промежуточные итоги модернизации образовательной инфраструктуры в регионе

«Единая Россия» оценивает готовность объектов, которые ремонтируются и строятся по совместной с федеральным Правительством программе, — партия включилась в ее реализацию по прямому поручению Президента, подчеркнул секретарь Генсовета партии Владимир Якушев на всероссийском штабе по программе строительства и капремонта объектов образования, передает пресс-служба партии.

«Конкретные действия со стороны родителей, педагогов, партийцев, работа с Минпросвещения позволили завершить большой объём работ к 1 сентября. В чистых, светлых классах у детей растёт интерес к учёбе, науке, творчеству. В залах и на площадках с современным оснащением они охотнее занимаются спортом. В комфортных условиях иначе работается учителям. И сами школы становятся точками роста для сёл, посёлков и городов», — сказал он.

Владимир Якушев поблагодарил управленческие команды регионов за работу по программе строительства и капремонта школ, детсадов и колледжей.

«Единая Россия» вместе с родителями и учителями контролирует ход работ на каждом этапе. Проделана колоссальная работа, но ни в коем случае мы не можем позволить себе снижать планку. Перед нами стоят не менее серьёзные задачи на следующий год. Будем их выполнять также организованно и в срок», — акцентировал внимание секретарь Генсовета.

В свою очередь, министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что до конца года по программе «Единой России» и Минпросвещения капремонт завершится в 580 школах. Программой охвачено уже 17% школ. К началу учебного года по всей стране по программе отремонтируют и построят порядка 5600 школ, отметил он.

«Перечень работ за счёт софинансирования из федерального бюджета дополнен ремонтом спортивных сооружений и отдельно стоящих санитарных узлов. То есть программа комплексно охватывает не только школы, но и школьные территории», — рассказал Сергей Кравцов.

Он напомнил, что с 2025 года по поручению Президента и при поддержке «Единой России» идёт реализация двух новых программ — по капремонту дошкольных зданий и колледжей.

«До конца года мы должны отремонтировать 143 детских сада и 78 колледжей. Из них к 1 сентября по этим двум программам будет отремонтировано более 60 зданий», — добавил министр.

По его словам, до 2030 года в регионах построят 150 новых школ, 100 детсадов и 12 передовых школ.

«Уже в этом году Минпросвещения с регионами приступит к строительству 64 школ, 57 детских садов и пяти передовых школ. Эти объекты введут в 2027 году», — сообщил Сергей Кравцов.

Как сообщил секретарь подмосковного отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, к 1 сентября в регионе откроются 26 новых школ и 15 детских садов. Кроме этого, после капитального ремонта свои двери откроют 57 школ, 17 садов и 2 колледжа.

«С каждым годом в Московской области увеличивается число жителей, а значит у нас все больше детей, которых нужно обеспечить детскими садами и школами. Практически во всех муниципалитетах в рамках Народной программы „Единой России“ идет строительство новых объектов. В Зарайске впервые за 35 лет построена новая школа — здесь будет 820 мест. В Подольске откроется школа на 1 117 мест, в Ногинске на 950 мест. И работа не останавливается. Мы постоянно ведём мониторинг ситуации, сбор наказов от наших жителей на предстоящий период», — рассказал секретарь подмосковного отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

После капремонта откроются также обновленные школы в Лосино-Петровском — на 900 мест, Воскресенске — на 970 мест, Бронницах — 1080 мест. Новые детские сады примут дошколят в Домодедово — на 250 мест, Раменском — на 180 мест, Мытищах — на 300 мест. После капремонта — в Балашихе и Жуковском на 320 мест, Королеве на 240 мест.

«Благодаря различным мерам поддержки в образовательные учреждения привлечено более 2500 педагогов. Укомплектованность школ учителями составляет почти 100%, в их числе 1 200 молодых специалистов. Педагогам предоставляется компенсация аренды жилья, социальная ипотека, в числе муниципальных мер — служебное муниципальное жилье, доплаты», — прокомментировал Игорь Брынцалов.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.