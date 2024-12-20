Подведены итоги встреч с предпринимателями Истры в течение 2024 года

В течение 2024 года в городском округе Истра специалистами отдела развития предпринимательства городского округа Истра было проведено 10 встреч с предпринимателями, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Мероприятия охватили 200 человек. Встречи стали площадкой для обмена опытом и получения актуальной информации о возможностях, доступных для бизнеса.

На них основное внимание уделялось вопросам социального предпринимательства. Участники обсуждали, как стать социальным предпринимателем и какие шаги необходимо сделать для достижения этой цели. Также была рассмотрена тема получения финансовой поддержки из регионального и местного бюджетов, что вызывает значительный интерес среди местных предпринимателей.

Еще одной важной темой обсуждения стали меры поддержки для самозанятых граждан. Участники встреч получили информацию о доступных государственных программах и инициативах, направленных на помощь этой категории работников.

Чаще всего на встречах поднимались вопросы, связанные, с правильным оформлением документов для подачи заявлений на различные виды поддержки, обсуждались и сроки подачи заявок. Эти моменты являются критически важными для успешного получения финансирования и помощи от государства.

Кроме того, в рамках мероприятий также проводятся ежегодные встречи со студентами, посвященные вопросам финансовой грамотности и открытию собственного дела. Это позволяет молодым людям получить знания и навыки, необходимые для успешной предпринимательской деятельности.

По любым вопросам поддержки предпринимательства можно обратиться в отдел развития предпринимательства администрации городского округа Истра по телефону 8(495)994-85-55 (доб. 352).

Как ранее сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, он считает важным и дальше сопровождать все процессы, которые сопутствуют поддержке бизнеса.

«Я благодарен правоохранительному блоку, прокуратуре, МВД, судебной системе за то, что также внимательно сопровождаются темы, которые позволяют предприятию чувствовать себя уверенно», — сказал губернатор.