Подруга сообщила, что Диана Шурыгина заболела ангиной в СИЗО

Блогерша Диана Шурыгина, обвиняемая в изготовлении и распространении порнографии, заболела ангиной в следственном изоляторе, сообщила ее подруга и экс-продюсер Диана Бичарова, передает kp.ru .

27-летняя Диана Шурыгина находится в камере на 12 человек. Ей вменяют изготовление и распространение порнографических материалов по пункту «а» части 3 статьи 242 Уголовного кодекса России. Максимальное наказание по статье — до шести лет лишения свободы. Суд продлил арест блогерши до 19 октября.

«В СИЗО очень холодно. Диана заболела ангиной. Она колет антибиотики. Я заказала лекарства и теплые вещи, но они пока не дошли. Условия там, мягко говоря, не очень. Одежды у нее почти нет. Но, в целом, Диана держится молодцом», — поделилась Диана Бичарова.

Она также привозит Шурыгиной продукты: та просит сладости, газировку и чипсы. Мать блогерши Наталья знает о ситуации и ждет дочь в поселке Ульяновской области.

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