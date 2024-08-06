Подруга похищенной в Москве и увезенной в Дагестан девушки подала заявление в СК

Видеообращение Лизы разместила у себя правозащитная группа «Марем». В нем девушка рассказала, что Магомедову похитили. При этом родственники утверждают, что она уехала в Дагестан добровольно. Лиза просит правоохранителей рассмотреть ее обращение, как заявление о похищении.

«Полиция заявила, что это традиция — так обращаться с женщинами. Я уважаю традиции Северного Кавказа, но они должны приносить гордость, а не быть оправданием для жестокости», — пояснила девушка.

Следователи не стали регистрировать заявление о преступлении. Они посчитали его обращением. В этом случае у СКР есть 30 дней для рассмотрения и не нужно проводить доследственную проверку.

Силовики добавили, что на следующий день после похищения семья записала видеоролик с участием Магомедовой. Его отправили полицейским из Москвы.

По данным правозащитной группы «Марем», в видео на девушке отчетливо видны кровоподтеки. При этом она говорит, что у нее все в порядке, а шумиху из-за отъезда поднимать не стоит.