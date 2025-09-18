Подросток в Москве выбросил телефон после перевода многомиллионной суммы

Все началось с обманного смс-сообщения, которое подросток получил от лица, представившегося его знакомым по летнему лагерю. «Приятель» попросил прислать геометку для встречи, и ребенок, обрадовавшись, отправил свои координаты.

Вскоре на его телефон посыпались звонки от неизвестных, которые выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов. Используя психологическое давление и видеосвязь, злоумышленники убедили мальчика, что он попал в лапы к мошенникам, и теперь его родителям грозят серьезные проблемы. Под этим предлогом лжестражи порядка заставили школьника провести дома «обыск», отправить им фотографии имущества и сообщить конфиденциальные сведения.

Не сказав ничего родителям и находясь под полным контролем аферистов, ребенок взял телефон отца, вышел на улицу и перевел по указанным реквизитам огромную сумму денег. Чтобы скрыть следы, он разбил устройство и выбросил его в овраг.

Преступники, продолжая запугивать жертву, запретили ему возвращаться домой до следующего дня, пообещав самим связаться с родителями. В результате мальчик спрятался в одном из подъездов. К счастью, он был вскоре обнаружен, жизни и здоровью подростка ничего не угрожает.

Расследование обстоятельств произошедшего и розыск причастных лиц находятся на контроле в прокуратуре города.



