Подросток потерялся на территории заброшенной промзоны в подмосковном лесу

Подросток 2009 года рождения потерялся на территории заброшенной промзоны в лесном массиве Талдомского городского округа. Ребенка нашли, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Инцидент произошел накануне поздно вечером. Трое подростков из Москвы отправились исследовать территорию заброшенного промышленного объекта в подмосковном лесу. Вскоре двое из них смогли выбраться самостоятельно, а третий потерялся.

Благодаря слаженным действиям спасателей ПСП ПСЧ-215 ГКУ МО «Мособлпожспас» и сотрудников ППС подростка оперативно нашли и эвакуировали из леса. Правоохранители развели костер для обогрева школьника.

Мальчик был доставлен в приемный покой Талдомской районной больницы, его состояние оценивается как удовлетворительное.

