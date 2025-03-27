Подростковая преступность в Нижегородской области увеличилась на 8,7%

Начальник ГУ МВД России по региону Юрий Арсентьев на заседании нижегородского Заксобрания рассказал, что подростковая преступность в Нижегородской области в 2025 году выросла на 8,7%, по сравнению с прошлым годом, сообщает pravda-nn.ru .

Наиболее распространенными правонарушениями среди несовершеннолетних являются кражи (356 случаев в 2024 году против 335 в 2023), тяжкие и особо тяжкие деяния (269 в 2024 году, тогда как в 2023 их было 160), незаконный оборот наркотических веществ (125 и 42 случая соответственно) и неправомерное завладение транспортными средствами (43 и 30 случаев).

По словам Арсентьева, в 2024 году на учете состояло 409 несовершеннолетних, причастных к совершению противоправных действий. Он подчеркнул, что это связано с тем, что некоторые подростки совершают сразу несколько преступлений.

«На регулярной основе проводятся рейды, используется практика социального и родительского патруля адресной профилактики в отношении трудных подростков», — добавил начальник ГУ МВД России по региону.

Основная доля преступлений, совершаемых несовершеннолетними, зарегистрирована в Автозаводском и Приокском районах Нижнего Новгорода, а также в Арзамасском, Кстовском и Богородском округах.