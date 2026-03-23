Подростков со всей России приглашают на квест «Предприми себя»

23 марта 2026 года дан старт Всероссийский конкурс «Большой подростковый квест „Предприми себя“. Данный образовательный проект создан для выявления и поддержки инициативных, талантливых подростков, которые умеют нестандартно мыслить и готовы влиять на окружающий мир. Организатором квеста выступает Фонд „Университет детства“, сообщила пресс-служба фонда.

Участвовать в конкурсе приглашают семиклассников из всех российских регионов. Участникам предстоит пройти три отборочных этапа. Первый из них начнется 23 марта в формате онлайн-тестирования, которое будет проходить в чат-боте мессенджера MAX. В мае состоится региональный этап — однодневные очные мероприятия на базе местных школ. Заключительный этап запланирован в Москве на период с 8 по 17 июня. Сто финалистов квеста станут участниками бесплатной десятидневной образовательной смены, где у них будет возможность пообщаться с известными предпринимателями и общественными деятелями.

Как отметила генеральный директор Фонда «Университет детства» Елена Головачева, в финале ребята смогут улучшить свои навыки самоорганизации и тайм-менеджмента, научатся применять искусственный интеллект, погрузятся в проектную работу по формированию социальных пространств, освоят искусство публичных выступлений и попробуют свои силы в разных направлениях.

«Мы верим, что у ребят откроются новые перспективы для себя и развития своей школы или региона после посещения нашего лагеря в Москве, поскольку на площадке на протяжении всей смены будут находиться наставники, предприниматели, меценаты, педагоги, которые помогут детям раскрыться и проявить себя. После лагеря у некоторых участников появится возможность пройти обучение в Школе-пансионе Большого Физтеха. В перспективе мы планируем объединять подростков всей страны, предоставляя им возможности для самореализации, творчества, общения и поддержки друг друга», — сказала Елена Головачева.

Лагерь расположен в экологичном районе неподалеку от центра столицы. На его территории участники могут посещать бассейн, кулинарные мастер-классы, принимать участие в спортивных и танцевальных активностях, а также играть в настольные игры. Все затраты, связанные с проездом и проживанием финалистов, организатор квеста — Фонд «Университет детства» — берет на себя.