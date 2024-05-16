Автономная некоммерческая организация «Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи „Авангард“ и детский лагерь „Олимпийская деревня“ организовали новую смену „Авангард — моя траектория“. Для конкурса на учачистие в тематической смене приглашают подростков от 14 до 16 лет.

Чтобы попасть на десятую тематическую смену, необходимо быть не младше 14 и не старше 16 лет. Нужно составить портфолио, в котором отразить достижения, обозначенные организатором, в конкурсах и олимпиадах гражданско-патриотической направленности за за 2022–2024 годы. Также нужно выполнить конкурсное задание — создать видеовизитку «Самопрезентация». От претендентов на участие в смене требуется желание провести время на море с командой «А» и обучаться по одной из пяти военных специальностей в течение 21 дня.

Тематическая смена пройдет с 10 по 30 сентября. На протяжении всего срока программы участники пройдут 4 этапа: «Путь к цели: где все начинается!», «Планирование успеха», «От стратегии к действию», «Посмотрим на результат».

В этапы включены различные образовательные события, учебно-тренировочные занятия и итоговое событие программы «Тропа испытаний». Под руководством профессиональных наставников участники смогут сформулировать личную профессиональную траекторию развития и определить персональные цели. Также участники смогут получить подробные инструкции по действиям, необходимым для поступления в высшие военные или гражданские учебные заведения.

Программа «Авангард — моя траектория» включает в себя групповую и индивидуальную профориентационную работу по направлениям военных и гражданских профессий.

По итогам смены каждый участник получит сертификат о прохождении программы, а наиболее активные и инициативные из них получат грамоты и дипломы.

Требования к портфолио, конкурсному заданию и другие подробности о тематической смене «Авангард — моя траектория» можно узнать в положении конкурса.

Также новости о смене доступны в соцсетях центра «Авангард» — в Telegram и «ВКонтакте».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что летняя оздоровительная кампания в регионе охватит около 180 тыс. ребят. Она стартует 30 мая.

«Традиционно мы вместе с муниципалитетами серьезно готовимся к летней кампании. В этом году она охватит порядка 180 тыс. ребятишек. На выбор родителей — 105 загородных лагерей в Рузе, Истре, Коломне, Пушкинском округе и других территориях. Кроме того, будут работать 960 пришкольных лагерей — они тоже востребованы. Наша первоочередная задача заключается в том, чтобы каждая локация, куда мы направляем детей, отвечала самым строгим требованиям и стандартам безопасности, удобства», — заявил Воробьев.