Подростки Электростали убрали более 7 тыс кв метров городской территории

В Электростали продолжают работу трудовые отряды главы. Это проект по летнему трудоустройству подростков 14-17 лет, которые работают с понедельника по пятницу по 4 часа в день, помогая родному городу стать чище и красивее. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

С 7 по 11 июля трудовые отряды главы работали на улицах Пушкина, Фрязевское шоссе, Первомайская, Ялагина, Западная, Журавлева, Николаева, Серова, 8 марта, Оранжерейный проезд, Расковой, Лесная, Спортивная, Октябрьская. Участники проекта подметали улицы и тротуары, собирали бытовые отходы, помогали в уборке крупногабаритного мусора, удаляли поросль, подравнивали кусты. За рабочую неделю молодые люди собрали 10,3 куб. м бытового мусора, а площадь убранной ими территории составила 7489 кв. м.

Кроме этого, подростки поучаствовали в интересных мероприятиях. Один из трудовых дней начался для ребят с зарядки, которую провел самбист Ислам Магомедов. 8 июля, в День семьи, любви и верности молодые люди встретились и поговорили со священником Александром Лупановым, затронув тему семейных ценностей и традиций. 10 июля участники проекта были приглашены на праздник «Районы-Кварталы», организованный во дворе на улице Тевосяна. Ребята помогали в организации игр и конкурсов для малышей и активно участвовали в программе. А 11 июля все работники проекта приняли участие в автопробеге — презентации кубка Харламова.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.