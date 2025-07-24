Подростки Долгопрудного зарабатывают на предприятиях города

сегодня в 19:22

Городские предприятия и организации Долгопрудного подготовили для подростков на время каникул более 600 вакансий. Около 200 из них — в МБУ «Благоустройство», сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Здесь сейчас проходит четвертая трудовая смена. Скоро начнутся и следующие — с 1-го и 16-го августа.

«Каждые две недели у нас идет набор. В обязанности наших юных сотрудников входит уборка территорий от случайного мусора, покраска элементов детских площадок и малых архитектурных форм в скверах. Работаю ребята отлично, тренируют ответственность и пунктуальность, получают заслуженную зарплату», — рассказала мастер МБУ «Благоустройство» Алёна Мяконькова.

Активных и трудолюбивых подростков ждут в МБУ «Благоустройство». Узнать о вакансиях можно по телефону +7-926-737-53-26.

Администрация округа предупредила ребят и родителей: нужно пользоваться официальными способами трудоустройства и легальными источниками работы. Подработки, предлагаемые в социальных сетях, могут быть обманом или преступной деятельностью.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.

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