Подростки Долгопрудного смогут заработать на каникулах

В Долгопрудном реализуют программу временного трудоустройства несовершеннолетних — от 14 до 18 лет. Вакансии ребятам предоставляют предприятия округа, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Трудовой отряд формируется в Комплексном молодежном центре. Со 2 июня здесь начнется первая смена, а с 1 июля — вторая.

«Рабочий день у детей будет длиться с 10 до 14 часов. Подросткам предстоит выполнять несложную работу в бюджетных организациях города, например, в ДК, музее, библиотеках, на стадионе. Зарплата за смену составит около 12 тысяч рублей», — рассказала директор КМЦ Долгопрудного Елена Леонова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.