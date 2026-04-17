Подрядчика в Подмосковье оштрафовали на 1 млн руб за лесной пожар

Подрядную организацию в Московской области привлекли к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности при проведении лесных работ. Компанию оштрафовали на 1 млн рублей, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Специалисты установили, что причиной возгорания стало ненадлежащее сжигание порубочных остатков при выборочной санитарной рубке. Подрядчик не проконтролировал полное сгорание древесины и прекращение тления, что привело к устойчивому низовому лесному пожару.

В результате огонь повредил деревья, которые не подлежали вырубке. Нарушение квалифицировали по части 4 статьи 8.32 КоАП РФ. Для граждан штраф по данной статье составляет от 50 до 60 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 до 110 тыс. рублей, для юридических лиц — от 1 до 2 млн рублей.

В комитете подчеркнули, что несоблюдение требований пожарной безопасности при лесохозяйственных работах может привести к серьезному экологическому ущербу и значительным финансовым потерям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.