Подрядчик РЖД задержан в Забайкалье за хищения на 33 млн рублей

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ФСБ пресекла схему с заменой огнезащитных материалов на железной дороге

В Забайкальском крае сотрудники ФСБ задержали руководителя подрядной организации, обвиняемого в причинении многомиллионного ущерба РЖД, сообщает РЕН ТВ .

Следствие установило, что при выполнении работ на Забайкальской железной дороге подрядчик сознательно нарушал технологические требования — использовал дешевые аналоги огнезащитного покрытия и применял их с нарушениями.

Ущерб от таких действий превысил 33 миллиона рублей. По данным регионального УФСБ, недобросовестный подрядчик ставил под угрозу безопасность критической инфраструктуры ради собственной выгоды.

Возбуждено уголовное дело, в рамках которого будут установлены все обстоятельства преступления.