Подполковник запаса, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук Олег Иванников заявил, что против главы евродипломатии Каи Каллас может существовать компромат, сообщает aif.ru .

Иванников заявил, что компромат на главу евродипломатии Каю Каллас могут использовать, если она будет препятствовать своему увольнению.

Иванников предположил, что экономические службы Евросоюза или отдельных стран могут обнаружить на счетах Каллас миллионы евро от производителей вооружений.

«Она явно финансируется зарубежными компаниями, которые щедро оплачивают информационные услуги политических деятелей Запада», — сказал эксперт.

Иванников также заявил, что граждане Европы не знают о состоянии здоровья Каллас, включая психическое.

«Европейские граждане не осведомлены о состоянии здоровья Каллас, в том числе и психического. И если провести независимое медицинское освидетельствование этого безумного политического деятеля, то может оказаться, что ей не место на трибуне Европарламента», — заявил Иванников.

Ранее евродепутат от Словакии Любош Блага обвинил Каллас в подстрекательстве к конфликту с Россией. По данным Euractiv, лидеры ЕС могут обсудить будущее Каллас и Европейской службы внешних связей до конца 2026 года.

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