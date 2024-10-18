Подписано соглашение о популяризации комплекса ГТО

Страховой Дом ВСК заключил договор о трехстороннем сотрудничестве в сфере развития государственной политики по спортивному воспитанию населения с АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» и крупнейшим распространителем всероссийских государственных лотерей «Столото», в портфель которого входят лотереи семейства «Спортлото», сообщает пресс-служба ВСК.

Подписание состоялось в рамках XII Международного форума «Россия — спортивная держава» на стенде Минспорта России в Уфе 18 октября.

Соглашение было подписано членом совета директоров Страхового Дома ВСК Романом Фроловым, заместителем гендиректора АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Александром Карповым и директором по спонсорству и КСО холдинга S8 Capital (в который входит «Столото») Оксаной Тубман.

Партнеры планируют реализацию серии мероприятий для популяризации активного образа жизни. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО совместно с дочерней компанией Страхового Дома ВСК ООО «Аквамарин» создали специальную цифровую платформу для любителей здорового образа жизни. Мобильное приложение позволит пользователю отслеживать статус его участия в комплексе ГТО, общаться с другими пользователями, приглашать их на соревнования и выигрывать ценные призы от партнеров.

По итогам третьего квартала текущего года почти 470 тыс. россиян зарегистрировались на официальном интернет-портале комплекса ГТО. Знаки отличия после сдачи нормативов получили 400 тыс. человек.

«На государственном уровне уже урегулированы преференции для значкистов ГТО в виде дополнительных баллов при поступлении в вуз, налогового вычета за знаки отличия ГТО, отдельные меры поощрения существуют в рамках трудовых коллективов. И теперь мы даем старт еще одной мере поддержки в рамках нового мобильного приложения для участников комплекса ГТО — это поощрение призами и подарками от наших партнеров — представителей социально ответственного бизнеса, за что мы им признательны и благодарны», — уточнил замминистра спорта России Алексей Морозов.

Роман Фролов отметил, что мобильное приложение ГТО — это площадка, которая объединяет россиян, ориентированных на здоровый образ жизни, государство и социально ответственный бизнес.

«Ценность и пользу от проекта получают абсолютно все вовлеченные стороны. С одной стороны, население массово вовлекается в спорт и получает за это ценные преференции, а бизнес предоставляет участникам доступ к нужным финансовым продуктам и товарам, связанным с ЗОЖ. С другой, государство решает большую задачу повышения уровня здоровья населения и роста доли тех, кто систематически занимается спортом», — прокомментировал он.

Помимо этого, известно, что участники, зарегистрированные на платформе комплекса ГТО, получат дополнительные льготы и ценные бонусы, а также возможность участия в различных вовлекающих активностях от социально ответственного бизнеса.

«Нашим стратегическим партнером в проекте стала компания „Спортлото“, участие в программе привилегий уже приняли многие крупные компании. Мы верим, что все вместе сможем построить здоровое общество», — заключил гендиректор компании «Аквамарин» Александр Абраменко.