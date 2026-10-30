Подозрительный баннер повесили напротив главного корпуса РУДН

сегодня в 10:45

Напротив главного корпуса РУДН в Москве прохожие заметили подозрительный баннер, который похож на флаг запрещенного в России легиона «Свобода России»*, сообщает Baza .

Полотнище бело-синего цвета вывесили на фасаде недостроенного здания на улице Миклухо-Маклая, 11Б. Баннер достаточно большого размера, его хорошо видно из корпуса РУДН.

Полотнище появилось как раз тогда, когда в Москве проводили саммит «Россия — Африка».

Баннер по требованию представителей университета был снят. Полиция проводит проверку.

* Легион «Свобода России» признан террористической организацией и запрещен в РФ.

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