Подозреваемый в убийстве скейтера в Москве подключен к аппарату ИВЛ

Подозреваемый в убийстве скейтера Константина Балишанского в столице Андрей Демин находится в критическом состоянии, сообщает Mash .

Врачи провели стрелку трепанацию черепа и достали пулю из головы. Еще одна пуля у мужчины прошла навылет.

Сейчас пациент находится в реанимации, его подключили к аппарату ИВЛ. У мужчины диагностирован отек мозга. Ранения он получил во время задержания.

6 июня на улице Алексея Свиридова в столице произошла стрельба. Предварительно, стрелок преследовал жертву по городским дворам, затем ранил его. Когда мужчина упал на землю, то нападавший подошел к нему и произвел контрольный выстрел. После этого преследователь ушел.

При задержании мужчина отстреливался от полиции. Его ранили.