Подозреваемого в нападении в Мичигане обвинили в терроризме

Подозреваемому в нападении с ножом в магазине Walmart в штате Мичиган будут предъявлены обвинения в терроризме и нападении с целью совершения убийства, сообщает РИА Новости .

Шериф округа Гранд-Траверс Майкл Ши заявил, что подозреваемый опознан как 42-летний Брэдфорд Джеймс Гилле из города Афтон. Его поместили в следственную тюрьму округа Гранд-Траверс, где он будет находиться до предъявления официального обвинения.

В субботу в магазине Walmart в Мичигане произошло вооруженное нападение. В результате нападения с ножом пострадали 11 человек.

Проводится расследование, обстоятельства произошедшего устанавливаются.