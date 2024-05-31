Подопечным реабилитационного центра Балашихи вручили подарки ко Дню защиты детей

Дети с ограниченными возможностями здоровья получили подарки в Балашихе. Подопечные отделения комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Балашихинский» получают реабилитационные услуги на дому благодаря созданной в апреле 2023 года мобильной службе.

По словам руководителя мобильной службы реабилитации КЦСОиР Ларисы Денисенко, в настоящий момент в этом отделении на обслуживании находятся 23 семьи, в которых есть дети и с паллиативным статусом.

В выборе подарков ко Дню защиты детей им помогли давние друзья из коллегии адвокатов. Они регулярно приезжают на праздники, проводят акции для детей, дарят подарки.

«В такой праздник мы вместе с ними тоже хотели подарить яркие эмоции детям и их родителям. Им очень важно чувствовать нашу заботу, тепло, знать, что они не одни, что мы всегда готовы быть рядом и в радостные, и в трудные минуты. Вместе мы восхищаемся первыми успехами в реабилитации», — сказала Денисенко.

Она добавила, что все семьи всегда открыты к общению, солнечны и лучезарны. Денисенко пожелала им добра, мира и здоровья.

10-летний Семен Вишневецкий получил в подарок мягкую игрушку и железную дорогу. Он ходит при помощи вспомогательных средств. Не говорит, но очень умный и любознательный. Благодаря работе со специалистами мобильной службы у него наметилась прекрасная динамика.

Его мама Наталья рассказала, что сын безумно любит железные дороги. В январе этого года исполнилась его мечта с «Елки желаний» — прокатиться в кабине машиниста поезда. С помощью мамы Семен заранее написал письма президенту, губернатору Подмосковья и мэру Москвы.

«Желание исполнилось в тройном размере, и сына пригласили прокатиться в кабине машиниста МЦК, электрички и метро! Мечты сбываются! А сегодня в подарок от сотрудников центра „Балашихинский“ он еще получил мягкую игрушку и железную дорогу! Это просто восторг. Я увидела, как сын обрадовался», — поделилась Наталья Вишневецкая.

В этот же день вручили подарки и многодетной семье Губановых, в которой воспитываются трое детей. Самая старшая из них — 6-летняя Александра. Во время ее родов произошла ошибка. Потом были годы, проведенные в больницах, курсы реабилитации. Сейчас они продолжают занятия: ЛФК, иглоукалывание, массаж.

«Сегодня мы уже понимаем, куда двигаться, что делать. Стало очень удобно с мобильной службой реабилитации. Это очень большое подспорье. Там замечательные специалисты. Нам приятно было сегодня получить от них еще и подарки. В День защиты детей мы по традиции пойдем в парк, на природу. А 30 июня в честь дня рождения Саши вместе с аниматорами хотим раздать мороженое юным жителям округа. Как поет в известном мультике крокодил Гена: „С днем рожденья поздравит и, наверно, оставит мне в подарок пятьсот эскимо“», — сказала Анна Губанова.

Мобильная служба реабилитации — две мультидисциплинарные бригады, состоящие из 13 специалистов центра «Балашихинский»: педиатра, психолога, детского психиатра, невролога, врача и инструктора по ЛФК, физиотерапевта, медсестер по массажу, логопедов, дефектолога.

Специалисты проводят с детьми развивающие игры и упражнения, коррекционную работу для детей с нарушением речи. Они учат правильно говорить, используют сенсорную, музыкальную и танцевально-двигательную терапию, лечебный массаж и физкультуру.

Реабилитацию на дому могут проходить дети с эпилепсией, бронхолегочной дисплазией, стенозом гортани, болезнью Мойа-Мойа, спинально-мышечной атрофией, сложными формами ДЦП, синдромом Канавана и другими неизлечимыми диагнозами.

Чтобы получить бесплатный курс реабилитации на дому, необходимо иметь постоянную регистрацию в Балашихе и Реутове и обратиться в КЦСОиР «Балашихинский» по телефону: 8 (495) 521-33-93. Дополнительную информацию можно получить и на их официальном сайте.

КЦСОиР «Балашихинский» — единственное учреждение в Балашихе и Реутове для нуждающихся в социальной помощи и реабилитации всех возрастов, от детей до пожилых людей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.