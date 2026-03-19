Подольским долголетам рассказали, как одна дорога превратила село Подол в промышленный город

17 марта на территории спортивного комплекса «Труд» участники клуба «Активное долголетие» совершили увлекательное путешествие во времени. Ведущий методист музея-заповедника «Подолье» Лариса Орлова провела для них программу, посвященную влиянию главной транспортной линии округа — Серпуховской дороги, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

«История текла по этой дороге веками. Проложенная еще при Дмитрии Донском как путь в Золотую Орду, со временем она стала главной артерией, подарившей Подольску статус купеческого и промышленного города», — подчеркнула методист музея.

Программа была разделена на три части — по векам и эпохам:

XVII век: село Подол было крупнейшим в вотчине Данилова монастыря. Местные жители «кормились дорогой» — работали на перевозе через Пахру, держали постоялые дворы и ямские станции. Интересный факт: по размерам пахотной земли Подол в 10 раз превосходил обычную деревню!

XVIII — первая половина XIX века: дорога сменила имя на Варшавскую, а село становится купеческим городком. Через Пахру везли все: из Москвы — соль и мануфактуру, в Москву — еду и холсты.

Вторая половина XIX века — эпоха железной дороги. 1865 год стал переломным — город тут же преобразился.

«Во вторую половину XIX века Подольск становится городом промышленного капитала. Моментально вырастает добыча известняка, начинает работу цементный завод, а позже „Зингер“ выбирает это место для строительства своего легендарного производства», — добавляет Лариса Орлова.

Познавательная программа позволила долголетам взглянуть на улицу, которую мы сегодня знаем как Большую Серпуховскую, совершенно иначе — через призму веков и исторических событий.

