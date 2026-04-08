Подольский театр моды «Эксклюзив» представил Россию на конкурсе в Пекине

Театр моды «Эксклюзив» Дворца культуры «Октябрь» принял участие в Международном проекте «Ожерелье востока» в Пекине. Коллектив представил свою коллекцию «Из России с любовью», поприветствовав членов жюри по русскому обычаю — хлебом-солью.

Также подольский театр моды привез на конкурс коллекцию «Чувства» — это авангард с элементами прикладного декорирования в русском стиле. За эту работу театр завоевал высшую награду и стал лауреатом 1-й степени.

Кроме того, коллектив представил прославленную коллекцию «Домо-ткано, Домо-брано», где старинное полотно сочетается с красным ситцем, а образы дополняют шерстяные головные уборы, выполненные в технике валяния. В этой номинации коллектив был удостоен звания лауреата 2-й степени.

Лауреатом 1-й степени отмечена коллекция дизайнера Светланы Оспищевой «Белые пряхи».

Отдельной награды были удостоены руководители «Эксклюзива» — хореограф Надежда Борисова, режиссер Ирина Лаптева и модельер Валентина Павлова.

Ирина Лаптева подчеркнула, что для коллектива большая гордость и честь — представить родной край на международном уровне в Китайской Народной Республике. Всего было представлено около 12 коллективов из разных регионов и 50 коллекций в различных номинациях. Дети выступили великолепно, открытие получилось ярким.

Особой отличительной чертой подольского коллектива стала русская телогрейка. Благодаря мастерам этот элемент приобрел модное звучание: в костюм добавили вышивку, заплатку. Когда телогрейку увидели на ребятах, стало понятно, что это новый тренд театра моды «Эксклюзив».

На фестиваль приехали более 300 участников из разных регионов России. Масштабный конкурс состоялся при поддержке Российского культурного центра в Пекине и АНО «Центр международного сотрудничества МИР».

