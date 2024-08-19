Подольский ОМОН «Русич» Росгвардии отметил 30-летний юбилей

В Подольске в годовщину Дня образования ОМОН «Русич» главного управления Росгвардии по Московской области отличившихся бойцов спецподразделения наградили ценными подарками, медалями, почетными знаками отличия и благодарственными письмами.⁣⁣ Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Началось мероприятие с приветственных слов почетных гостей, среди которых был заместитель главы округа Игорь Семëнов. От лица главы муниципалитета он поздравил сотрудников ведомства.⁣⁣ Также среди гостей были руководители Главного управления Росгвардии по Московской области, представители администрации городского округа и духовенства, ветераны отряда, а также семьи сотрудников ОМОН.

⁣После торжественной церемонии все собравшиеся почтили минутой молчания тех, кто ценой своей жизни исполнил воинский долг. К монументу на территории подразделения возложили цветы.

⁣⁣Завершилось мероприятие показательным выступлением действующих омоновцев. Свою блестящую подготовку продемонстрировали сотрудники личного состава.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и, в том числе вверенные вам силы, оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.