Подольские волонтеры помогли навести порядок в корпусе для раненых бойцов СВО

В Подольске активисты движений «Волонтеры Подмосковья» и «Милосердие — Подольск» провели генеральную уборку корпуса одного из филиалов Подольской больницы, сообщили в пресс-службе местной администрации.

За два дня 221 и 22 января навели порядок на двух этажах, в большом зале для отдыха, во врачебных процедурных кабинетах и в коридорах.

Волонтерское движение «Милосердие — Подольск» было основано в декабре 2015 года. С тех пор его участники регулярно оказывают посильную помощь тем, кто в ней особенно нуждается. Волонтеры поддерживают престарелых и людей с инвалидностью, помогают многодетным семьям, одиноким матерям. Не оставляют без внимания и тех, кто пострадал в результате чрезвычайных обстоятельств или оказался в трудной жизненной ситуации.

В декабре 2025 года организация отметила 10-летний юбилей. В честь этого события волонтеры отправили 80-ю по счету грузовую машину с гуманитарной помощью для жителей новых регионов и участников специальной военной операции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за два года акции «Доброе дело» бойцам СВО и жителям новых территорий отправили более 5 тысяч тонн гуманитарной помощи из региона.

«Весной 2022 года наши школьники выступили с инициативой проведения акции „Доброе дело“, и мы очень рады, что она приобрела такой масштаб. Сегодня в ней принимают участие не только дети, но и их родители, а также представители бизнес-сообщества Подмосковья», — отметил Воробьев.