Подольские учащиеся вышли на театральные подмостки «Студенческой весны»

В городском округе Подольск продолжается фестиваль творчества — на сцене Дома культуры ЗиО 26 марта прошел второй конкурсный день муниципального этапа областного фестиваля «Студенческая весна Подмосковья». Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

24 марта участники состязались в вокально-инструментальном жанре, а сегодня зрителей ждала театральная программа и номера в оригинальном жанре.

Свои таланты продемонстрировали студенты из семи колледжей округа. Конкурсная программа включила в себя 16 ярких номеров. Участники представили на суд жюри прозу и поэзию, эстрадные миниатюры, постановки театра малых форм и даже выступления с элементами гимнастики.

«Мы с друзьями подготовили кукольный театр. Это авторская сказка, созданная по мотивам русской народной. Готовились два месяца: изначально постановка была длиннее, но мы сократили ее для выступления. Я увлекаюсь театром с детства, поэтому с радостью занимаюсь в театральном кружке в колледже», — поделилась впечатлениями участница студенческого кукольного театра «Арлекин» Многопрофильного колледжа № 1 Ирина Еропкина.

Результаты:

Направление — оригинальный жанр:

Лауреат I степени — Ярослава Ивашечкина из колледжа «Парус».

Направление — театральное:

Большие и малые составы:

Гран-при — кукольный театр «Арлекин» из Многопрофильного колледжа № 1.

Соло:

Лауреат I степени — Владислава Филатова из ОП-2 Подольского колледжа им. А. В. Никулина;

Лауреат I степени — Диана Мирошниченко из Многопрофильного колледжа № 1.

Организаторами фестиваля выступили комитет по делам молодежи администрации Городского округа Подольск совместно с местным отделением «Российский Союз Молодежи».

Следующий конкурсный день фестиваля запланирован на 30 марта.

