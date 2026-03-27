Подольские учащиеся вышли на театральные подмостки «Студенческой весны»
В городском округе Подольск продолжается фестиваль творчества — на сцене Дома культуры ЗиО 26 марта прошел второй конкурсный день муниципального этапа областного фестиваля «Студенческая весна Подмосковья». Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.
24 марта участники состязались в вокально-инструментальном жанре, а сегодня зрителей ждала театральная программа и номера в оригинальном жанре.
Свои таланты продемонстрировали студенты из семи колледжей округа. Конкурсная программа включила в себя 16 ярких номеров. Участники представили на суд жюри прозу и поэзию, эстрадные миниатюры, постановки театра малых форм и даже выступления с элементами гимнастики.
«Мы с друзьями подготовили кукольный театр. Это авторская сказка, созданная по мотивам русской народной. Готовились два месяца: изначально постановка была длиннее, но мы сократили ее для выступления. Я увлекаюсь театром с детства, поэтому с радостью занимаюсь в театральном кружке в колледже», — поделилась впечатлениями участница студенческого кукольного театра «Арлекин» Многопрофильного колледжа № 1 Ирина Еропкина.
Результаты:
Направление — оригинальный жанр:
Лауреат I степени — Ярослава Ивашечкина из колледжа «Парус».
Направление — театральное:
Большие и малые составы:
Гран-при — кукольный театр «Арлекин» из Многопрофильного колледжа № 1.
Соло:
Лауреат I степени — Владислава Филатова из ОП-2 Подольского колледжа им. А. В. Никулина;
Лауреат I степени — Диана Мирошниченко из Многопрофильного колледжа № 1.
Организаторами фестиваля выступили комитет по делам молодежи администрации Городского округа Подольск совместно с местным отделением «Российский Союз Молодежи».
Следующий конкурсный день фестиваля запланирован на 30 марта.
