Подольские старшеклассники встретились с кинологами

17 апреля в музей истории полиции Подольска на профориентационную встречу пришли десятиклассники школы № 29. С ребятами встретились супруги Игорь и Ксения Петровы, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Игорь служит кинологом уже 12 лет, Ксения — 7 лет. Но главное, что они привели с собой своих любимиц — двух немецких овчарок.

Терри — 9 лет, Але — 8, она работала в зоне боевых действий, где каждый день помогала саперам находить взрывчатку, боеприпасы и оружие.

«У служебных собак есть уникальная особенность: из сотни перебивающих друг друга запахов они выделяют только тот единственный, который нужен. Но чтобы животное слушало тебя, его нужно любить, лелеять и правильно социализировать», — объяснил школьникам инспектор-кинолог Игорь Петров.

Обе собаки живут дома в семье Петровых, они стали полноправными членами семьи инспекторов-кинологов.В ходе встречи специалисты предостерегли подростков от реальных опасностей. Школьникам напомнили железное правило: никогда ничего не подбирать с земли. В современном мире найденный на улице предмет может быть опасен — и собака, нюхом находящая взрывчатые вещества, лучшее тому подтверждение.

«Это невероятно умные животные. У моей бабушки тоже была овчарка, и я знаю, насколько это преданная и сообразительная порода. Но то, что делают эти служебные собаки, — это высший пилотаж. Они слушают хозяев беспрекословно и даже умеют показывать трюки», — поделилась десятиклассница Ксения Рощина.

Кинологи рассказали и о «карьерном пути» хвостатых полицейских. С двухмесячного возраста щенок проходит базовый курс дрессировки и социализации. Как и люди, служебные собаки регулярно сдают нормативы и экзамены на профпригодность. Служба у них длится в среднем до 8 лет, хотя многое зависит от физического здоровья и морального состояния животного.

Встречи с подрастающим поколением в музее истории полиции проходят регулярно — это часть профориентационной программы для старшеклассников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.