Подольские старшеклассники узнали тонкости полицейской службы

Перед началом мероприятия экскурсовод поинтересовался у ребят: знают ли они, кто изображен на большом портрете в музее? Школьник Матвей Маринин с ходу узнал легендарную личность — Феликса Дзержинского — создателя и первого руководителя ВЧК, человека, чье имя на десятилетия стало символом советской правоохранительной системы.Оказывается, у Матвея есть свой источник знаний: его отец много рассказывал ему про историю нашего государства.

«История — интереснейший предмет, я считаю себя неплохо осведомленным в этой области. Свою будущую работу я планирую связать с психологией — возможно, именно в полиции, потому что там, где люди преступают закон, нужен тот, кто понимает мотивы, эмоции, характер», — поделился своими планами Матвей.

Перед ребятами выступил действующий сотрудник полиции — оперуполномоченный уголовного розыска. Он рассказал о своей непростой службе: о ночных выездах, о работе с оперативной информацией, о том, как важно в нужный момент принять единственно верное решение.

Его работа — тонкое искусство — необходимо распознавать людей по взгляду, по микродвижениям, по едва заметным жестам. Человек может говорить одно, но его глаза, пальцы, напряжение в плечах выдают правду. Опытный полицейский видит, когда собеседник нервничает, когда пытается уйти от ответа, а когда — искренен — благодаря такому навыку спасают человеческие жизни и раскрывают преступления.

В отделе криминалистики школьников ждала еще одна важная процедура — дактилоскопия — снятие отпечатков пальцев. Оказывается, узоры на подушечках пальцев уникальны у каждого человека на Земле — они не меняются с возрастом и не повторяются даже у близнецов. Именно эта процедура помогает опознать личность, найти преступника по следам на месте происшествия.

Юным гостям подробно рассказали, из каких подразделений состоит современная полиция: это и патрульно-постовая служба, и уголовный розыск, и следственное управление, и ГИБДД, и отдел экономической безопасности, и, конечно же, экспертно-криминалистическая служба. Каждое направление имеет свои задачи и своих героев.Подобные профориентационные и познавательные мероприятия в Подольске проходят на регулярной основе.

