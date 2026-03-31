Подольские кадеты заглянули в мир фармацевтики на экскурсии по «ЗиО‑Здоровье»

31 марта на производство пригласили учеников 5‑го кадетского класса Росгвардии школы № 18 имени Подольских курсантов. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

ЗАО «ЗиО‑Здоровье» — современное фармацевтическое предприятие, которой выпускает широкий спектр лекарственных средств. Производственные мощности впечатляют: ежегодно завод выпускает 2,2 млрд таблеток и капсул, специальные машины упаковывают продукцию со скоростью 260 блистеров в минуту, два цеха в совокупности производят 150 тысяч упаковок в сутки.

Кадеты осмотрели весь производственный цикл — от начальной стадии до готовой продукции. Ребята увидели, как высокотехнологичное оборудование превращает сырье в лекарства, которые потом попадают в аптеки.

«Очень интересно увидеть все своими глазами! Больше всего поразили машины: они работают так быстро, что за ними сложно уследить», — поделился впечатлениями кадет Евгений Иванов.

Профориентационные экскурсии на подольские предприятия проводятся регулярно — они помогают школьникам лучше понять, как устроена современная промышленность, и, возможно, определиться с выбором будущей профессии.

