Подольские юнармейцы навели порядок в сквере у ДК ЗиО

Для многих школьников из юнармейских отрядов 17 апреля стало особенным днем: они впервые в жизни вышли на уборку территории. Порядка 70 школьников вооружились граблями, чтобы сделать родной округ чище, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Местом проведения акции «Юнармейский субботник» выбрали сквер у Дома культуры ЗиО.«Мы первый раз участвуем в субботнике. Это очень ответственная задача, потому что сегодня мы будем делать Подольск чище», — поделились члены отряда гимназии имени Подольских курсантов.

Ребята вместе с руководителями юнармейских отрядов приводили в порядок территорию в сквере и вокруг памятника, убирали мусор и сухую листву. Любовь к своему округу, уверены организаторы, начинается именно с таких дел. Пусть пока это лишь маленький шаг, но для самих школьников он стал настоящим уроком взросления и ответственности. Субботник не только преобразил сквер, но и сплотил ребят: работая плечом к плечу, они почувствовали себя частью большого общего дела.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.