Подольская молодежь выстроились в живую надпись «День Победы!»

8 мая на площади Славы собрались более двухсот волонтеров и студентов со всего округа — ребята присоединились к Всероссийскому флешмобу «Победа» в рамках акции «Наследники Победы». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Стоя плечом к плечу, молодые люди почувствовали себя частью огромной силы — в едином порыве они выразили благодарность и уважение защитникам нашей Родины.

«Для ребят очень важно чувствовать свою сопричастность к великому празднику. Этот день надолго останется в их памяти», — подчеркнула председатель Подольской организации «Российский Союз Молодежи» Ольга Жукова.

Мероприятие организовано отделом развития молодежного движения, добровольчества (волонтерства) и реализации социально-значимых проектов комитета по культуре и туризму.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.