Подольская городская прокуратура взяла под контроль ход расследования уголовного дела об убийстве местной жительницы

По предварительным данным, около часа ночи 23 апреля 2025 года на детской площадке, расположенной на ул. Железнодорожная в мкр. Климовск, отдыхала компания в количестве 4 человек. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

В какой-то момент к ним подошел мужчина, проживающий в многоквартирном доме рядом с детской площадкой, сделал шумной компании замечание и произвел выстрел из предмета конструктивно схожего с огнестрельным оружием в воздух.

После они попытались отобрать у мужчины оружие и в этот момент он произвел выстрел в область груди 36-летней женщины.

Потерпевшая от полученных травм скончалась до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

По данному факту следственным органом возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ход и результаты его расследования контролирует Подольская городская прокуратура.

Личность злоумышленника установлена, в ближайшее время суд с участием представителя прокуратуры рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.