Подольчанку наградили благодарностью Общественной палаты Московской области

Надежда Бирюкова, активная общественница из микрорайона Климовск, удостоена благодарности Общественной палаты Московской области за значительный вклад в реализацию грантового конкурса по поддержке социально значимых инициатив членов Общественных палат Подмосковья, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Ее деятельность тесно связана с развитием территориального общественного самоуправления в Подольске. Благодаря усилиям Надежды Бирюковой реализованы важные проекты, направленные на улучшение качества жизни местных жителей.

На протяжении многих лет она является членом Общественной палаты нашего городского округа и последовательно отстаивает интересы жителей.

Среди ключевых достижений — содействие в продвижении общественных инициатив, которые помогают сделать повседневную жизнь горожан комфортнее. А также работа по укреплению институтов гражданского общества на локальном уровне — в том числе проект «Тосик».

