Подмосоквье инвестирует 350 млн рублей в модернизацию предприятия «Куриное Царство»

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области совместно с группой компаний «Черкизово» реализуют инвестиционный проект, который направлен на модернизацию и техническое перевооружение одного из ключевых предприятий региона по производству птицы — АО «Куриное Царство». В рамках проекта согласовано привлечение льготного инвестиционного кредита в размере 350 млн рублей. Это станет основой для обновления производственных мощностей и повышения эффективности работы завода. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Модернизация предполагает техническое обновление и расширение цехов предприятия, что позволит увеличить его пропускную способность до 12 тысяч голов птицы в час. Увеличение производственных мощностей будет способствовать росту объемов производства мясной продукции и укреплению позиций региона на внутреннем и внешнем рынках.

Группа «Черкизово» — один из крупнейших и наиболее авторитетных игроков в российском агропромышленном комплексе. Компания активно занимается продвижением своих продуктов на международных рынках. В первой половине 2025 года она приняла участие в международной выставке Saudi Food Show 2025, где продемонстрировала широкий ассортимент мясных деликатесов под своими брендами. Представленная продукция получила высокую оценку как от потребителей, так и от деловых партнеров из Саудовской Аравии.

Специалисты ведомства отметили, что проект не только повысит производственный потенциал «Куриного Царства», но и укрепит экспортные возможности Московской области, сделает продукцию «Черкизово» еще более привлекательной для зарубежных покупателей и будет способствует развитию региона как центра современного аграрного производства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.