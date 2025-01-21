Подмосковным волонтерам напомнили о мерах региональной поддержки

Для подмосковных волонтеров доступен ряд мер региональной поддержки. Речь идет о грантах и субсидиях, страховании жизни и ежегодных премиях губернатора региона, сообщает пресс-служба министерства информационной и молодежной политики Московской области.

Также добровольцев регулярно отмечают благодарственными письмами за вклад

в волонтерскую деятельность, оказывают им содействие в работе с органами власти и организации мероприятий, приглашают принять участие в форумах, конференциях, семинарах, мастер-классах и других мероприятиях.

Еще подмосковным добровольцам доступны консультации по вопросам организации волонтерской деятельности и участия в конкурсах, создания социально ориентированных НКО, а также оформления и подачи конкурсных заявок на гранты.

Волонтеры могут рассчитывать на размещение информации о своих текущих проектах и мероприятиях на официальных информационных ресурсах Московской области. К освещению волонтерской деятельности будут привлекать представителей СМИ.

Кроме того, добровольцам предоставляют возможности для обучения и обмена опытом с волонтерами из других регионов России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения, — наставникам», — сказал Воробьев.