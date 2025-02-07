Подмосковным УФАС выявлен сговор на торгах в сфере ЖКХ

ООО «БлагоСтройИнжиниринг» и ООО «ТСК Сармад» заключили между собой картельное соглашение, направленное на поддержание цен на торгах, проведенных для нужд МБУ «Благоустройство Сергиев Посад», сообщает пресс-служба Московского областного УФАС России.

Московским областным УФАС России в результате анализа электронных торговых процедур выявлены признаки картельного соглашения между участниками электронных торгов на замену и модернизацию детских игровых площадок, проводимых для нужд МБУ «Благоустройство Сергиев Посад».

На основании выявленных признаков возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства, предусмотренном пунктом 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции — создание картеля, направленного на повышение, снижение или поддержание цен на торгах.

По результатам проведенного анализа установлено, что в ходе проведения электронных процедур компании отказались от конкурентной борьбы и действовали в интересах друг друга, а также обменивались информацией при подаче заявок и ценовых предложений, что позволило выиграть электронные торги с минимальным снижением и заключить контракты на сумму более 80 млн рублей.

В связи с заключением указанными хозяйствующими субъектами контрактов на сумму более 80 млн руб. материалы дела переданы в правоохранительные органы для принятия процессуального решения в соответствии со статьей 178 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.