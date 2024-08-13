Подмосковным УФАС было выявлено нарушение закона о рекламе

Московское областное УФАС России признало физическое лицо нарушившим закон о рекламе при распространении рекламы в чате поселка, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В управление поступило обращение о распространении в чате поселка в мессенджере рекламы с признаками нарушения законодательства РФ о рекламе.

По результатам рассмотрения обращения управлением в отношении физического лица было возбуждено дело по признакам нарушения части 16 статьи 18.1 закона о рекламе, выразившимся в распространении рекламы бала-маскарада в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» без пометки «реклама» и без указания на рекламодателя.

Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей, нарушающей требования закона о рекламе, выдала обязательное для исполнения предписание и приняла решение о передаче материалов уполномоченному должностному лицу для привлечения физического лица к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.3 КоАП.