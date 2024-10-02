Подмосковным школьникам рассказали о лесных профессиях

Специалисты Поминовского участкового лесничества провели встречу с учениками 9 классов МБОУ СОШ № 3 села Саввино. Тема для разговора со школьниками «Профессия лесничий» была выбрана сотрудниками лесной охраны для формирования у детей ответственного отношения к природе и для помощи молодому поколению в выборе профессии. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Гость мероприятия старший участковый лесничий Владислав Казаков работает в лесном хозяйстве более 27 лет. Он рассказал школьникам о значении профессии лесничего и ее особенностях. Владислав Геннадьевич поделился богатым жизненным опытом, не забыв упомянуть о трудностях, с которыми ежедневно сталкиваются сотрудники лесной охраны.

«Работа лесничего — это не профессия, а призвание для человека, который любит и ценит природу родного края. Из сегодняшней беседы ребята узнали, какие вузы и техникумы дают лесное образование. Хочется надеяться, что в будущем кто-то из ребят тоже пожелает посвятить свою жизнь лесу», — рассказал Казаков.

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