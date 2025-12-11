сегодня в 14:28

Подмосковным сервисом «Построй свой дом» воспользовались более 4,5 тыс раз

В Подмосковье работает электронный сервис «Построй свой дом», который предоставляет жителям пошаговый порядок строительства собственного дома. Им уже воспользовались более 4,5 тысяч раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Онлайн-сервис генерирует пошаговый план действий, делится советами по организации стройки, подсказывает ссылки на нужные услуги. Умный помощник подготовит персональную дорожную карту по строительству, которую можно скачать отдельным файлом.

Электронный сервис доступен на главной странице регионального портала госуслуг. Чтобы воспользоваться им, необходимо авторизоваться с помощью ЕСИА, а затем пройти небольшое анкетирование. После заполнения анкеты нужно нажать на кнопку «Отправить».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель «цифры» – комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», – пояснил губернатор.