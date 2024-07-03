Подмосковным предпринимателям бесплатно расскажут о техниках презентации товаров

12 июля для предпринимателей из Подмосковья состоится бесплатный очный тренинг «Продажи товаров и услуг через личный бренд самозанятого». Тренинг будет посвящен эффективным стратегиям продаж и поможет участникам понять, как клиенты принимают решения о покупке. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В рамках тренинга эксперт поделится техниками самопрезентации и презентации продукта, расскажет, как понять скрытые и явные желания клиента и предотвратить возможные возражения. Участники также научатся создавать ценность своих услуг и продуктов, чтобы клиенты были готовы платить больше. Спикером выступит эксперт в развитии команд и командного взаимодействия, консультант по управлению Ольга Прохорова.

Тренинг пройдет 12 июля на базе коворкинг-центра «Точка кипения — Коммуна» по адресу: г. Москва, 2-й Донской проезд, д. 9, стр. 3. Начало в 11:00, продолжительность 4 часа.

Участие бесплатное. Необходимо до 9:00 12 июля зарегистрироваться по ссылке.

Информация об образовательных мероприятиях для бизнеса региона доступна в календаре на инвестиционном портале Подмосковья и в telegram-канале «Мой бизнес | Московская область».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона.

«В отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — сказал Воробьев.