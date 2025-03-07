Подмосковным общественникам рассказали о лесах региона

Общественная палата Московской области при поддержке министерства информации и молодежной политики провела заседание комиссии по экологии, природопользованию и сохранению лесов по теме: «Леса и лесные территории Подмосковья: современное состояние и управление». Об этом сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

Основной целью мероприятия стало разъяснение новым составам общественных палат городских и муниципальных округов Московской области государственной политики в области лесных отношений и специфики взаимодействия с профильными организациями.

Перед собравшимися выступили специалисты комитета лесного хозяйства Московской области и подведомственного учреждения ГАУ МО «Мособллес». Общественники узнали о проблемах несанкционированных свалок на землях лесного фонда и мерах по их устранению, незаконных рубках лесных насаждений и самовольном использовании земель лесного фонда. Представители Комлесхоза рассказали о методах контроля пожарной безопасности в лесах и действиях при обнаружении пожаров, а также о привлечении общественных инспекторов для контроля за состоянием гослесфонда.

Представители Мособллеса объяснили общественникам правила сбора валежника и особенности аренды лесных участков. Также была затронута тема лесовосстановления и в частности ежегодных акций по сохранению и восстановлению лесов.

Представители лесного хозяйства Подмосковья и общественники обсудили также экоообразование и работу школьных лесничеств региона.

Важнейшим аспектом встречи стала организация взаимодействия членов общественных палат с представителями власти для того, чтобы ускорить решение проблем, возникающих в сфере лесного хозяйства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.